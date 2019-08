Mit seinem Auftreten im Sommerhaus der Stars hat sich Michael Wendler (47) nicht besonders viele Freunde gemacht! Für den Schlagerstar und seine Freundin Laura (19) war der Aufenthalt in der diesjährigen Promi-WG nur von kurzer Dauer. Das Paar wurde von seinen Mitbewohnern als erstes auf die Abschussliste gesetzt und musste die Show bereits in der dritten Folge verlassen. Auch Musikerkollege Frank Zander lässt kein gutes Haar an dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten – und ist vom Verhalten des Wendlers geradezu frustriert.

"Die Umgangsformen vom 'Wendler'", gibt Frank im Gespräch mit Bild, neben unsozialem Verhalten, als Antwort auf die Frage, welche Dinge ihn frustrieren würden. "Dabei ist der noch nicht mal gut. Da gibt es in jedem Dorf einen, der besser singt", wettert der 77-Jährige gegen Michael – und stellt damit zusätzlich klar, was er vom musikalischen Talent des Schlagerstars hält.

Während Frank von dem ausgeschiedenen Star-Bewohner offenbar nicht besonders angetan ist, scheint er sich mit dessen Partnerin in der Vergangenheit hingegen ziemlich gut verstanden zu haben. Bevor Laura ihren Michael kennen und lieben gelernt hatte, war die 19-Jährige im Juli 2018 beim Tegeler Hafenfest auf einem Video-Clip neben der Schlagerikone aufgetaucht – und hatte damals ziemlich vertraut mit Frank gewirkt.

Matthias Nareyek/Getty Images Frank Zander bei einem Charity Dinner für Obdachlose in Berlin

Instagram / wendler.michael Schlagerstar Michael Wendler

Facebook / Antje Klann Laura Müller mit Frank Zander in einem Facebook-Video

