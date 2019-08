Traurige Nachrichten aus dem The Walking Dead-Cast! Schauspieler und Stuntman Dango Nguyen war eine Staffel lang regelmäßig in der Zombie-Serie zu sehen. Er gehörte zu den Bewohnern von Woodbury und kämpfte gemeinsam mit dem Governor gegen Rick und seine Leute. Nun müssen seine Fans Abschied von dem TV-Star nehmen: Dango ist jetzt im Alter von 48 Jahren an Krebs gestorben!

Der Schauspieler litt schon seit einiger Zeit an Krebs und ließ auch seine Follower an seinem harten Kampf teilhaben. Die traurige Nachricht von seinem Tod verkündete nun Dangos ehemaliger Arbeitgeber. Bevor er seine Karriere im TV startete, arbeitete er 20 Jahre lang als Feuerwehrmann in Georgia. Seine ehemaligen Kollegen fanden auf Facebook jetzt rührende Worte: "Wenn du einmal ein Feuerwehrmann warst, bist du immer ein Teil der Familie. Und Dango war ein sehr bekanntes Mitglied unserer Familie. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau Michelle, seiner Familie und all seinen Freunden."

Nachdem er die Feuerwehr verlassen hatte, zog es Dango nicht direkt zur Schauspielerei. Er machte auch noch einen Abstecher zum Wrestling und arbeitete unter anderem mit dem WWE-Star Rob Van Dam.

Instagram / dangonuyen Dango Nguyen, "The Walking Dead"-Darsteller

Instagram / dangonuyen Dango Nguyen mit seiner Frau Michelle

Instagram / dangonuyen Dango Nguyen, TV-Star



