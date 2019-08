Alex Rodriguez (44) wurde ausgeraubt! Am vergangenen Montag war der Verlobte von Jennifer Lopez (50) für einen Job in San Francisco. Er sollte dort ein Baseballspiel kommentieren. Der Tag endete für den ehemaligen Profisportler allerdings mit einer bösen Überraschung. Sein Leihwagen, der den ganzen Tag in der Nähe des Baseballstadions stand, wurde aufgebrochen: A-Rod wurden Schmuck und Elektronik im Wert von etwa 500.000 Dollar gestohlen!

Das verriet ein Insider gegenüber TMZ. Demnach wurde das Auto spät abends aufgeknackt. Die örtliche Polizei nimmt den Fall offenbar sehr ernst und sucht mit allen Mitteln nach den Tätern. Zu den gestohlenen Sachen sollen neben teurem Schmuck auch ein Laptop, eine Kamera und weitere Elektrogeräte gehören. Ein Sprecher von Alex beteuerte allerdings, dass der Wert des Diebesguts übertrieben sei und insgesamt deutlich weniger als 500.000 Dollar Schaden entstanden sei.

In einem Statement machte der 44-Jährige aber ohnehin klar, dass ihm der materielle Wert gar nicht so wichtig sei: "Ich bin traurig, dass einige persönliche Gegenstände, die unersetzlich sind und einen emotionalen Wert haben, gestohlen wurden."

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Oscars 2019

Getty Images Alex Rodriguez im Mai 2018

Jason Mendez/Everett Collection/ActionPress Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei den CFDA Awards im Juni 2019

