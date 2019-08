Im November 2016 hatte Amanda Seyfried (33) die süße Nachricht mit der ganzen Welt geteilt: Bei einem Event verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Liebster Thomas Sadoski (43) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mittlerweile ist ihr Töchterchen schon zwei Jahre alt. Und wie es scheint, könnte sich Nina eventuell schon bald über einen Spielgefährten freuen: Amanda verriet jetzt, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht!

Im Interview mit People offenbarte die Hollywood-Schönheit, dass ihre erste Schwangerschaft für sie selbst ziemlich überraschend gekommen sei: "Es ist einfach passiert, dass ich schwanger geworden bin." Amanda wolle zwar definitiv ein zweites Mal Nachwuchs bekommen, aktuell sei sie dazu aber einfach noch nicht bereit. Der Grund: Sie möchte mit ihrer Tochter und auch einem möglichen weiteren Baby genug Zeit verbringen können – und das offenbar auch alleine. "Ich möchte, dass meine Tochter in der Schule ist und ich dann meine eigene Zeit mit dem neuen Baby habe. Aber es ist so schwer, zu planen", erklärte die 33-Jährige.

In dem Gespräch sprach Amanda auch über ihre Prinzessin: "Sie ist eine kleine Person, sie ist ganz einzigartig. Sie sieht nicht genauso aus wie ich. Sie sieht nicht so aus wie Tommy. Sie sieht aus wie sie." Nina sei eine Person mit "individuellen Gedanken und individuellen Träumen und Albträumen". Eine Familie zu gründen, so Amanda, sei eine “sehr große Verantwortung”, die sich lohnen würde.

kmj/Splash News Thomas Sadoski und Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Last Word" in Hollywood 2017

Getty Images Amanda Seyfried bei den Film Independent Spirit Awards 2019

Xavier Collin/IPA/Splash News Amanda Seyfried und Thomas Sadoski bei der "Gringo"-Premiere 2018

