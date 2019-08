Sie macht auch hochschwanger eine Top-Figur! Ende März gab Supermodel Miranda Kerr (36) die überraschenden News bekannt: Sie erwartet ihr drittes Kind. Nachdem sie bereits einen Sohn aus der Ehe mit Orlando Bloom (42) hat, kam 2018 das Kind von ihrem neuen Mann Evan Spiegel (29) zur Welt. In den vergangenen Monaten zeigte Miranda ihre Baby-Wölbung bereits häufiger auf dem Red Carpet. Während sie bislang ihr Bäuchlein noch gut verstecken konnte, präsentiert Miranda im Netz jetzt diese Mega-Kugel.

Auf Instagram postete die Beauty ein Bild, auf dem sie ihren Babybauch mit strahlender Miene in Szene setzt. Als würde sie über den Laufsteg stolzieren, läuft das Victoria's Secret-Model in High Heels vor der Kamera und trägt dabei ganz lässig eine kleine weiße Tasche in der Hand. Die Fans sind total aus dem Häuschen und zeigen sich in den Kommentaren mega-entzückt von der glücklichen Mama.

Kein Wunder – der Baby-Look steht Miranda ziemlich gut. Auch mit den Nebenwirkungen des Schwangerseins scheint sie keine Probleme zu haben. In einem Interview mit Gala ließ die 36-Jährige kürzlich noch verlauten: "Ich habe etwas Morgenübelkeit, aber das hatte ich bei den anderen beiden auch, nichts Ungewöhnliches also. Am Ende lohnt es sich immer."

Getty Images Miranda Kerr bei einer Louis-Vuitton-Veranstaltung im Juni 2019

Instagram / mirandakerr Evan Spiegel und Miranda Kerr

Instagram / mirandakerr Model Miranda Kerr

