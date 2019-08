Hat ihre Liebe doch noch eine Chance? Erst vor wenigen Tagen hatte diese Nachricht die Fans von Bella Hadid (22) und The Weeknd (29) in Aufruhr versetzt: Nachdem das Model und der Musiker vor rund einem Jahr einen zweiten Versuch gewagt hatten, soll ihre Beziehung nun erneut zerbrochen sein. Während sich die Laufstegschönheit und ihr vermeintlicher Verflossener in Schweigen hüllen, packte jetzt ein Insider aus: Bella und The Weeknd sollen noch zusammen sein!

Im Interview mit Entertainment Tonight stellte die Quelle klar, dass sich die 22-Jährige und Abel, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, keinesfalls getrennt hätten. Sie würden nur an einigen Dingen arbeiten – wie normale Pärchen auch. "Das Paar reist viel, arbeitet eine Menge und das bringt oft Spannungen mit sich. Die beiden lieben sich, haben sich aber in der Vergangenheit schon mal verloren und wollen versuchen, dass es funktioniert", erklärte der Informant. Bella und ihr Liebster seien noch immer zusammen und würden alles dafür tun, dass dies auch weiterhin so bleibe.

Auch ein E! News-Insider hatte die vollen Terminkalender der beiden als Ursache für die Krise des eigentlichen Traumpaares ausgemacht. Die Distanz zwischen Bella und The Weeknd sei schlicht zu groß: "Sie sind gerade an ganz unterschiedlichen Orten – physisch und mental."

SplashNews.com Bella Hadid und The Weeknd

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid umarmen sich

Splash News The Weeknd und Bella Hadid in New York

