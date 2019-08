Für Oma macht man eben alles … auch schon mal den Adelstitel wechseln! Eigentlich ist Prinz Harry (34) ja der Herzog von Sussex – und auch Meghan (38) ist ihren Herzoginnentitel seit ihrer Hochzeit mit dem Sohn von Diana (✝36) und Prinz Charles (70) mittlerweile sicherlich gewöhnt. Für den Sommerurlaub mit Harrys Großmutter, Queen Elizabeth (93), legen Harry und Meghan ihre gewohnten Titel nun aber ab – zumindest für einige Zeit. Und das hat einen ganz besonderen Grund.

Ihren Besuch in Balmoral, dem traditionellen schottischen Urlaubsort von Queen Elizabeth, bestreiten Harry und Meghan als Earl und Countess of Dumbarton – am ehesten mit Graf und Gräfin von Dumbarton zu übersetzen. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Ihre neuen Titel waren ein Hochzeitsgeschenk der Königin – und sind eine Riesenehre: Harry ist einer von nur drei Earls der schottischen Kleinstadt, die es in den letzten 300 Jahren bisher dort gab.

Meghan wird somit ihren 38. Geburtstag im Schloss der Queen in Balmoral verbringen – gemeinsam mit Harry, Baby Archie und der Königin höchstpersönlich. Ob Harry und Meghan auch der Ortschaft Dumbarton einen Besuch abstatten, ist bis jetzt noch nicht klar.

