Diese beiden kann offenbar nichts mehr auseinanderbringen! Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Taylor Swift (29) und Katy Perry (34) ihren jahrelangen Zoff um einen angeblich geklauten Backgroundtänzer beigelegt haben. Katy spielte dann sogar in TayTays “You Need To Calm Down”-Musikvideo mit. Die Sängerinnen scheint mittlerweile allerdings mehr zu verbinden als nur die Arbeit: Taylor soll zu Katy und Orlando Blooms (42) Hochzeit eingeladen sein!

Im Februar hatte der Schauspieler seiner On-Off-Freundin die Frage aller Fragen gestellt. Und auch, wenn das Jawort laut Katy noch etwas Zeit hat, scheinen die beiden jetzt schon an der Gästeliste zu arbeiten – und auf der soll auch die blonde Musikerin stehen. “Katy und Taylor haben sich nicht nur versöhnt, sie sind jetzt sehr enge Freunde. Katy hofft aufrichtig, dass Taylor und ihr Freund Joe Alwyn (28) zur Hochzeit kommen”, plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus. Die Quelle sei sich sicher, dass dies ein “klares Zeichen” dafür sei, wie weit die beiden Promi-Ladys gekommen seien.

Ob Taylor ihre neue Freundin im Gegenzug auch zu ihrer Hochzeit einladen wird? Wenn es nach den Swifties geht, könnte das bei der 29-Jährigen und ihrem britischen Freund nämlich schon bald passieren! In TayTays neuem Song “Lover” wollen die Fans Hinweise auf eine Verlobung mit Joe entdeckt haben.

Getty Images Katy Perry im Mai 2019

Anzeige

Larry Busacca/Getty Images for NARAS Katy Perry und Taylor Swift im Januar 2010

Anzeige

Getty Images Taylor Swift

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de