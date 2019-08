Glückstränen, wohin das Auge reicht! Seit Wochen fiebern Sarah (28) und Dominic Harrison (28) auf diesen großen Tag hin – und heute war es endlich so weit. Die YouTuber gaben sich im Kreise ihrer Liebsten zum zweiten Mal das Jawort. Nach der Zeremonie ging es für das Paar mit Freunden und Familie zur Dinner-Location, wo die Hochzeitsgesellschaft gemeinsam den Abend verbringen wird. Dort hießen Braut und Bräutigam noch mal offiziell ihre Gäste willkommen – und vor allem Sarahs Rede, die sie ihrer Mutter widmete, rührte alle zu Tränen.

Die Fans bekamen über den Tag verteilt immer wieder Einblicke geliefert – so auch von sehr intimen Momenten. Brautjungfer und Sarahs gute Freundin Liz Kaeber (27) hielt eine rührende Szene in ihrer Instagram-Story fest. Sarah wandte sich nach der Trauung mit zuckersüßen Zeilen an ihre Mom. "Mit gerade einmal 19 Jahren warst du zweifache Mama. Heute bin ich selbst Mama und ich weiß, dass es neben den tollen Momenten auch nicht immer einfach ist. Deswegen weiß ich es heute umso mehr zu schätzen, dass du so eine liebevolle, starke und fürsorgliche Mama warst und immer noch bist", erklärte die 28-Jährige unter Tränen und versicherte, dass ihre Mutter nicht nur ihre Mutter ist, sondern vor allem auch ihre beste Freundin.

Kurz zuvor meldete sich auch Sarah auf ihrem Social-Media-Profil zu Wort und präsentierte glücklich ihr Hochzeitskleid. Das Prinzessinnen-Dress ist ein absoluter Mädchentraum – aber auch Domi konnte sich in seinem grauen Anzug wirklich sehen lassen.

Instagram / sarah.harrison.official Mama Anita, Tochter Mia Rose, Oma Elisabeth und Sarah Harrison

Anzeige

lenn Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Anzeige

lenn Sarah und Dominic Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

Anzeige

Freut ihr euch auf mehr Einblicke von Sarah und Domis Hochzeit? Total, her damit! Nee, muss ich nicht haben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de