Seit einigen Tagen hocken acht Stars im Promi Big Brother-Zeltlager. Vor allem Bachelor-Babe Evanthia Benetatou (27) ist mit der Gesamtsituation unzufrieden, beschwerte sie sich bereits in der gestrigen Folge über ihren schweren Stuhlgang. Einige Bewohner beobachten die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin daher umso genauer, wie sie sich gegenüber den anderen Promis im Luxuscamp verhält. Chris Manazidis ist da prompt eine Veränderung in Evas Verhalten aufgefallen – und spricht sie darauf an!

Will sich die 27-Jährigen einschleimen? In der aktuellen Episode spricht die Beauty nämlich ziemlich ausgelassen mit Joey durch den Zaun, der das luxuriöse Zeltlager bewohnt. Chris zählt da prompt eins und eins zusammen. Er wirft ihr indirekt vor, die Strategie zu verfolgen, von den Bewohnern ins Luxuscamp gewählt zu werden. "Sie ist eben ein Prinzessin. Sie will jetzt rüber", wettert der Bullshit TV-Liebling gegen Eva. Doch die ehemalige Rosenanwärterin lässt das nicht auf sich sitzen.

"Das stimmt nicht. Ich rede mit ihm, weil ich mit ihm reden will", wehrt sich die Zweitplatzierte der diesjährigen Bachelor-Staffel. Der YouTuber kann ihr das aber nicht abnehmen. Zu viel für die Brünette – niedergeschmettert und unter Tränen sucht sie das Weite und verzieht sie sich ins Zelt.

