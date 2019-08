Gerda Lewis (26) bleibt beim Thema Haarfarben unentschlossen! Derzeit verdreht die amtierende Bachelorette ihren Kandidaten als Blondine den Kopf – aber die Boys sollten sich nicht allzu sehr auf ihren momentanen Typ einschießen. In der Vergangenheit spielte die Fitness-Influencerin vor allem mit zwei Tönen immer wieder Bäumchen wechsle dich. Entweder war sie mit hellem Schopf unterwegs oder mit brauner Mähne. Nun verrät Gerda: Sie denkt darüber nach, bald auf dunkleres Haupthaar umzusteigen!

"Leute, wir Mädels kennen doch diesen Moment: Man schaut sich alte Snaps an und denkt sich... Irgendwie finde ich die Farbe echt schön an mir", kommentiert die gebürtige Litauerin Fotos von sich in ihrer aktuellen Instagram-Story. Auf denen ist Gerda als Brünette zu sehen. Gleichzeitig beantwortet sie damit auch die Frage, warum sie regelmäßig ihren Look ändert: "Weil ich verdammt nochmal eine Idiotin bin, die beide Farben liebt und mich einfach niemals entscheiden kann, ob ich blond oder brünett sein will!"

Ob sie mit so einer Style-Änderung ihren TV-Auserwählten vor den Kopf stoßen könnte? Hoch im Kurs scheint derzeit Tim Stammberger zu stehen. Der 25-Jährige durfte in der vergangenen Kuppelshow-Episode als erster bei der Rosenlady übernachten. Vor dem Sendestart machte der Polizist aber deutlich, dass ihn andere Dinge an einer Frau reizen: "Für mich ist es wichtig, dass sich die Frau mit mir in jedes Abenteuer stürzen kann!", verriet er im Interview mit RTL. Auch optische Ansprüche hat Tim – vor allem Augen wecken seine Aufmerksamkeit.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Januar 2019

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Social-Media-Star

Anzeige

TVNOW Tim Stammberger und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de