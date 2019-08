Mit dieser Entscheidung hatten die Zuschauer wohl nicht gerechnet! Am Dienstag verließen Menowin Fröhlich (31) und seine Partnerin Senay Ak (28) ganz überraschend Das Sommerhaus der Stars – und das tatsächlich aus freien Stücken. Der Grund: Das Paar gestand sich ein, die Spiele der Show nicht gewinnen zu können. Außerdem sei die Sehnsucht nach den Kindern einfach zu groß. Die Mitstreiter des Formats reagierten geschockt – doch was halten eigentlich die Fans des Duos von dieser Entscheidung?

Die Promiflash-Leser zeigen sich sehr verständnisvoll in Hinblick auf Menowin und Senays Exit. Satte 2.045 User (Stand: 14. August, 21:12 Uhr) und damit 73,5 Prozent feiern den Entschluss, die Finca freiwillig zu verlassen. Schließlich bringe es nichts, sich zu quälen. 26,5 Prozent (736 Votes) können nicht nachvollziehen, warum die Turteltauben so spontan das Handtuch warfen. Auch die anderen Sommerhaus-Kandidaten fielen aus allen Wolken, als der Sänger wie aus dem Nichts erklärte, nach Hause fahren zu wollen.

Vor allem Willi Herren (44) und Elena Miras (27) konnten ihre Tränen nicht zurückhalten und nahmen die zwei gleich in den Arm. "Ich bin ehrlich gesagt total geschockt", versuchte Benjamin Boyce (50) in einem anschließenden Interview seine Gefühle in Worte zu fassen und ergänzte: "Einfach ein Mega-Typ, einfach stark."

