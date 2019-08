Drei zauberhafte Hochzeits-Outfits – aber welcher war der schönste Look? Sarah (28) und Dominic Harrison (28) gaben sich Anfang dieser Woche zum zweiten Mal das Jawort. Für den romantischen Anlass schlüpfte die YouTuberin nicht nur in ein traumhaftes Prinzessinnenkleid, sondern trug noch zwei weitere Ensembles. Für die Pre-Hochzeits-Party hatte die Blondine eine weiße Stoffhose und ein bauchfreies Top gewählt. Nach der Zeremonie wechselte die 28-Jährige noch einmal in ein schimmerndes Party-Dress. Wundervoll waren alle Sachen – aber eine Robe kam bei den Fans besonders gut an!

Für die Promiflash-Leser gab es einen knappen Favoriten. Am besten gefiel ihnen das Kleid, das Sarah zur Party danach angezogen hatte: Von 1.974 Usern stimmten 43 Prozent (848 Leser) für das Trägerkleid mit Mega-Dekolleté. Auf dem zweiten Platz landete das tatsächliche Hochzeitskleid der Influencerin: 36 Prozent (710 Stimmen) voteten dafür. Das Pre-Wedding-Outfit aus Stoffhose und Top begeisterte nur 21 Prozent (416 Stimmen) und holte damit Bronze (Stand: 14. August, 14:30 Uhr).

Im November 2017 war Sarah und Domis standesamtliche Trauung. Auch für diesen Tag hatte sich die damals schwangere Braut ein wunderschönes Kleid ausgesucht: Es war bodenlang, weiß und hatte romantische Spitzendetails. Das Kleid der britischen Marke Tiffany Rose ist für 455 Euro zu haben.

