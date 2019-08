Schon lange brodeln die Gerüchte, dass Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry nicht gerade die ideale Besetzung für einen entspannten Pärchen-Abend zu viert sind. Immer wieder sorgt der angebliche Streit zwischen zwischen beiden Parteien für Schlagzeilen, mittlerweile ist sogar von einem tiefen Riss zwischen den royalen Brüdern die Rede! Jetzt packt ein Insider aus und erklärt, was wirklich hinter dem Bruch am britischen Hof steckt.

Daily Mail berichtet, dass Harry vergangenes Jahr kurz vor seiner Hochzeit seinem Bruder und dessen Frau vorwarf, Meghan nicht genügend zu unterstützen. Kate und William sollen aus allen Wolken gefallen sein, hätten Meghan aber ihren Support versichert. Kate schickte ihr Blumen und lud sie nach Wimbledon ein. Die Fotos von den beiden Herzoginnen auf der Wimbledon-Tribüne gingen 2018 um die Welt.

Doch die unterkühlte Stimmung zwischen den beiden blieb nicht verborgen. Umso größer die Überraschung, als Meghan und Kate dieses Jahr erneut gemeinsam in Wimbledon erschienen – mit deutlich besserer Laune! Herrscht jetzt also Frieden bei den Royals? Oder ist alles nur schöner Schein? Immerhin zogen Meghan und Harry im Frühling aus dem Kensington Palast aus und haben nun ihr ganz eigenes Reich. Vielleicht ist die Stimmung auch gerade wegen der räumlichen Trennung so gelöst – und die vier treffen sich doch noch irgendwann zum entspannten Pärchen-Abend!

Getty Images Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Pippa Middleton beim Finale von Wimbledon 2019

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry an Weihnachten 2018

