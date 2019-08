Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth' (29) Trennung schockierte vor Kurzem Fans auf der ganzen Welt. Nach nicht mal einem Jahr Ehe und einer turbulenten On-Off-Beziehung verkündete das Paar sein Liebes-Aus. Vor allem Liam traf dieses Ende hart. Doch offensichtlich hat nicht nur der Schauspieler daran zu knabbern – auch Mileys ältere Schwester Brandi (32) äußerte sich jetzt wohl zum Split der Sängerin und dem Hottie!

Dieser Meinung sind zumindest viele Fans der 32-Jährigen unter ihrem aktuellen Instagram-Post. "Ich habe gelernt, dass das Leben uns manchmal in Situationen bringt, in denen wir nicht verstehen können, warum manche Dinge so weh tun", schrieb die Cyrus-Älteste. Den Followern stach aber ein Zitat besonders ins Auge – "und mit der Zeit wird alles einen Sinn ergeben" soll in den Augen der Fans ein eindeutiger Bezug auf das Beziehungsende des einstigen Traumpaares sein. "Es tut einfach weh, so etwas über mein Lieblingspaar zu lesen. Mein Herz ist gebrochen", kommentierte ein Supporter.

Auch Liam hat sich vor Kurzem zur Trennung geäußert. "Nur eine kurze Anmerkung, um zu sagen, dass Miley und ich uns kürzlich getrennt haben und ich ihr nichts als Gesundheit und Glück für die Zukunft wünsche", verfasste der 29-Jährige einen kurzen Insta-Beitrag. Die ganze Sache wolle der Hunger Games-Star nicht weiter öffentlich kommunizieren und werde auch keinen weiteren Kommentar abgeben.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus in Malibu

Anzeige

Instagram / brandicyrus Miley und Brandi Cyrus

Anzeige

MEGA Liam Hemsworth in Byron Bay

Anzeige

Glaubt ihr, Brandi bezieht sich auf Miley und Liams Trennung? Ja, ganz eindeutig! Nein, ich sehe keinen Zusammenhang! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de