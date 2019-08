Diese Party hatte es wohl in sich! Gestern war es endlich so weit für Sarah (28) und Dominic Harrison (28) – die YouTuber gaben sich zum zweiten Mal das Jawort. Während die standesamtliche Hochzeit 2017 aufgrund von Sarahs Schwangerschaft eher klein ausgefallen war, wurde gestern mit Freunden und Familie richtig Gas gegeben. Und offenbar ließ es das Paar so sehr krachen, dass Domi am folgenden Tag keine Stimme mehr hat.

Glücklich meldet sich der 28-Jährige in seiner Instagram-Story zu Wort – oder versucht es zumindest. "Genau, meine Stimme ist weg, also, wenn jemand meine Stimme findet, klingelt durch", scherzt der feierwütige Bräutigam. Aber kein Wunder, dass Domi heiser ist – schließlich hatte die Hochzeit musikalisch einiges zu bieten: Nicht nur Kumpel Pietro Lombardi (27) rockte vor Ort die Bühne, auch Xavier Naidoo (47) sorgte beim Brautpaar und den geladenen Gästen für absolute Gänsehaut.

Und Sarah? Die ist wenige Stunden nach der Trauung immer noch total geplättet. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss alles erst einmal realisieren", versucht sie ihre Gefühle in einem aktuellen Insta-Post auszudrücken.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Xavier Naidoo mit Sarah und Dominic Harrison

lenn Sarah und Dominic Harrison

