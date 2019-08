Versöhnliche Töne von Denise Kappès' (29) Ex-Freund Tim? Seit vergangenem Mai sind der Berliner und die einstige Bachelor-Kandidatin kein Paar mehr – wenige Tage später kam sie jedoch mit dem Musiker Henning Merten zusammen, der zu der Zeit auch schon mit dem Ex-Paar unter einem Dach lebte. Nun träumt der YouTuber sogar von einer Hochzeit mit der 29-Jährigen. Ihr Verflossener hat damit keinerlei Probleme, sondern wünscht dem Duo mittlerweile eine glückliche Beziehung!

"Ich wünsche es den beiden, dass es länger hält", verriet der Vater einer Tochter am Mittwoch in einem Livestream auf Instagram. Zuvor plauderte Tim aus dem Liebes-Nähkästchen und erzählte seinen Followern, warum die Beziehung mit der Mama des kleinen Ben-Matteo zerbrach. Unter anderem sei er von ihrer Social-Media-Präsenz genervt gewesen und zeigte sich zuversichtlich, dass sie nun in dieser Hinsicht mit Henning den richtigen Partner an ihrer Seite hätte.

Vor wenigen Tagen beantwortete Tims Nachfolger zusätzlich die Frage eines Fans im Netz, vor was er sich in der Zukunft fürchte. Seine Antwort: "Dass Denise nicht noch einmal 'Ja' sagen würde." Wie das bei Tim ankam? Überraschend positiv: "Wenn die beiden heiraten, klar, wird ja dann eine riesengroße Familie. Wenn seine Kinder mit Denise klarkommen und Ben mit Henning... Ich drücke beiden die Daumen, dass sie glücklich werden." Einen gut gemeinten Rat habe er jedoch trotzdem an die beiden: "Wenn sie glücklich bleiben wollen, sollten sie manche Sachen aus der Öffentlichkeit raushalten."

Instagram / henning.merten Henning Merten, YouTuber

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès im Juli 2019

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im Juli 2019

