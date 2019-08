Der Schock sitzt noch immer tief: Nach zehn Jahren On-Off-Beziehung waren die Fans begeistert und überglücklich, als Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) im Dezember letzten Jahres endlich ihre Liebe besiegelten und heirateten. Aber nun folgte das bittere Ende: Die Ehe des Traumpaares hielt noch nicht einmal ein Jahr! Am Wochenende gab Miley die Trennung von Liam bekannt. Damit mutiert der “Tribute von Panem“-Star schlagartig zum wohl begehrtesten Junggesellen des gesamten Planeten.

Auf Twitter und Facebook plädieren glühende Fans des jüngsten der drei Hemsworth-Brüder dafür, dass der 29-jährige Australier der neue Protagonist der Dating-Show The Bachelor werden soll. “Ganz Australien würde sich bewerben!”, ist ein Befürworter der Idee überzeugt. Das Problem: Auch die US-Fans wollen Liam gern mit einem Strauß roter Rosen sehen – in ihrer Version der Show! Auf Twitter starteten sie sogar eine Petition dafür, dass hoffnungsvolle Ladys vor der Kamera um den Schauspieler kämpfen können.

Liam selbst äußerte sich vor wenigen Tagen auf Instagram zum ersten Mal zu der Trennung von seiner 26-jährigen Noch-Ehefrau. “Miley und ich haben uns getrennt und ich wünsche ihr nichts als Gesundheit und Glück”, so sein kurzer Kommentar unter einem Foto von einem Sonnenuntergang am Strand. Das klingt nicht ganz so, als würde ihm schon wieder der Sinn nach Dates und Zickenkrieg stehen.

Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus in New York

MEGA Liam Hemsworth im August 2019 in East Ballina, Queensland

Getty Images Liam Hemsworth im Juni 2019

