Caitriona Balfe (39) ist offiziell unter der Haube! Im Januar vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin ganz stolz die Verlobung mit ihrem Freund Tony McGill. Kurz darauf präsentierte sie bei den Golden Globe Awards ihren funkelnden Klunker. Knapp eineinhalb Jahre später war es nun so weit: Caitriona und ihr Tony haben sich am vergangenen Wochenende im Rahmen einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben.

Das verriet das Büro des Priesters, der die beiden in der St. Mary's Kirche im britischen Bruton getraut hat, gegenüber People: "Es war eine kleine Familienfeier mit einem römisch-katholischen Gottesdienst." Viel mehr ist nicht über die Hochzeit der Outlander-Darstellerin bekannt. Allerdings bemerkten Fans des Serien-Stars, dass Kollege Sam Heughan (39) sich im Netz kürzlich in einem ziemlich schicken Anzug gezeigt hatte. Möglicherweise war er also einer der Gäste.

Die 39-Jährige äußerte sich selbst noch nicht zu den erfreulichen News. Allerdings hielt sie ihre Beziehung von Anfang an aus der Öffentlichkeit heraus. Sie teilte keine gemeinsamen Fotos in den sozialen Netzwerken und auch verliebte Red-Carpet-Auftritte gab es so gut wie nie.

