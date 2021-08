Caitriona Balfe (41) sorgt mal wieder für eine Riesen-Überraschung! Die "Outlander"-Darstellerin legt großen Wert auf ihre Privatsphäre. Dass sie ihrem Liebsten Tony McGill vor zwei Jahren das Jawort gab, wissen Fans nur von dem Priester, der das Paar in der St. Mary's Kirche im britischen Bruton getraut hat. Nun gab Caitriona bekannt, dass sie in den vergangenen Monaten ein süßes Geheimnis in sich trug: Sie war schwanger und ist jetzt zum ersten Mal Mutter geworden.

Auf Instagram entschuldigte die Schauspielerin sich für ihre Netz-Stille und erklärte schließlich den wunderschönen Grund dafür. "Ich war eine Weile nicht auf den sozialen Medien, da ich mir etwas Zeit genommen habe, diesen kleinen Menschen auszubrüten", schrieb Caitriona zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die winzige Hand ihres Babys ihren Finger greift.

In einem langen Text brachte die 41-Jährige ihre unendliche Liebe für ihr Kind zum Ausdruck. Unter anderem schrieb sie: "Wir sind so dankbar für diese kleine Seele... dass er uns als seine Eltern ausgewählt hat. Ich bewundere ihn schon jetzt und kann nicht anders, als ihn anzustarren." Den verwendeten Pronomen zufolge hat Caitriona einen Jungen zur Welt gebracht.

Anzeige

Instagram / caitrionabalfe Caitriona Balfe mit ihrem Baby

Anzeige

Getty Images Tony McGill und Caitriona Balfe im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Caitriona Balfe, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de