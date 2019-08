Tobias Wegener (26) zeigt bei Promi Big Brother, was er hat und das kommt nicht nur bei Janine Pink gut an. In der gestrigen Episode des beliebten TV-Containers kam die ehemaligen Köln 50667-Darstellerin nicht mehr aus dem Staunen heraus, als ihr Tobi ziemlich sexy duschte. Für das Reality-Sternchen war das der perfekte SixxPaxx-Auftritt. Doch was sagen die Jungs der Stripper-Combo – hat Tobi Potenzial? Promiflash hat da mal nachgehakt!

Für David Farell und Bastian Maan ist klar, der ehemalige Love Island-Kandidat ist auf jeden Fall attraktiv. "Man hat ja gesehen, dass ihr fast die Kinnlade runtergefallen ist, also hat er offensichtlich sehr gut geduscht. Da wir bei unserer Show auch sehr oft hocherotisch duschen, könnte das sehr gut passen", resümierte SixxPaxx-Boy Bastian lobend im Promiflash-Interview. Auch David kann ihm da nur zustimmen: "Das, was er da unter der Dusche gemacht hat, war ganz ansehnlich."

Doch in welcher Rolle könnten sich die Stripper-Hotties den 26-Jährige in ihrer Bühnenshow vorstellen? "Als Hingucker auf der Bühne. Man braucht ja immer hübsche Jungs auf der Bühne, die was hermachen", sind sich die beiden Männer einig. Könntet ihr euch Tobi bei den SixxPaxx vorstellen? Stimmt ab!

Instagram / Leon.rush.sixxpaxx SixxPaxx

Instagram / bastianmaanofficial Bastian Maan, Yanik Strunkey und David Farell

Love Island, RTL II Tobias Wegener, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

