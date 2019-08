Was für eine Geburtstagsüberraschung! Am Donnerstag feierte Joe Jonas seinen 30. Geburtstag und bekam von seiner Frau, Game of Thrones-Star Sophie Turner (23), ein zuckersüßes Geschenk überreicht. Gemeinsam mit seiner Band Jonas Brothers trat der Musiker gestern während seiner laufenden "Happiness Begins Tour" in Washington auf. Dabei stürmte plötzlich seine Liebste die Bühne und überraschte ihren Joe mit einer leckeren Geburtstagstorte.

"Ich hätte mir keine bessere Nacht wünschen können, vielen Dank an euch alle. Nichts ist besser als das zu tun, was ich liebe und das an meinem Geburtstag, mit meinen Liebsten", schrieb der nun 30-Jährige zu der gelungenen Überraschung von seinem Schatz. Dazu postete er auf seinem Instagram-Account einen Clip, auf dem zu hören ist, wie Tausende Konzertbesucher dem Sänger ein Ständchen singen. Sophie zündet währenddessen die Kerzen der Torte an und überreicht das dekorative Gebäck.

An seinem Ehrentag durfte sich Joe aber nicht nur über einen eigenen Kuchen freuen – zuvor hatte Sophie ihrem frisch vermählten Ehemann noch via Instagram eine süße Liebeserklärung gemacht: "Alles Gute zum 30. Geburtstag, mein Liebster. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich liebe dich."

Getty Images Kevin, Nick und Joe Jonas im Juni 2019 in New York

Instagram / joejonas Joe Jonas im August 2019

Getty Images Joe Jonas im Juni 2019

