Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (52) mussten vor wenigen Wochen den Tod ihres geliebten Familienmitglieds Costa Cordalis (✝75) verkraften. Der beliebte Schlagersänger schlief am 2. Juli im Alter von 75 Jahren im Beisein seiner Frau Ingrid und seines Sohnes in seiner Finca auf Mallorca für immer ein. In einer mehrstündigen Doku äußern sich Dani und Lucas nun zum ersten Mal ausführlicher zu ihrem bisher wohl schlimmsten Verlust.

In der Sondersendung Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa spricht das Paar erstmalig in einem Interview über den Tod des dreifachen Familienvaters. "Costa hat im Mai das Krankenhaus verlassen, er wollte uns allen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor er für immer geht", verriet die Kult-Blondine über ihren Schwiegerpapa. In der Dokumentation sollen ganz persönliche Erinnerungen und private Fotos aus Costas Leben gezeigt werden. Auch Freunde werden zu Wort kommen und von ihren bewegendsten Momenten mit dem Schlagerstar erzählen.

"Mein Vater stand fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt. Mit der Sondersendung ermöglichen wir ihm einen letzten öffentlichen Auftritt", erklärte Lucas die Entscheidung zum Doku-Special.

"Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa“ am Montag, 2. September 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

RTL II Daniela Katzenberger mit Costa und Lucas Cordalis

Friedrich, Jürgen / ActionPress Lucas und Costa Cordalis bei der Eröffnung des Mega Parks im Mai 2018

