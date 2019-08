Dieser Schnappschuss hat Seltenheitswert! Im vergangenen November wurden Diane Kruger (43) und ihr Partner Norman Reedus (50) Eltern einer Tochter. Auf ein Foto, das die Kleine in voller Größe zeigt, mussten die Fans allerdings lange warten: Nach ersten Pics von Händchen und Füßchen teilte die Schauspielerin am Muttertag ein Bild mit ihrem Töchterchen. Nun legte sie nach und postete die erste Aufnahme von Norman und dem gemeinsamen Nachwuchs.

Dianes Lieblingsmenschen auf einem Bild vereint! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Hollywood-Beauty am Freitag ein Foto, das bestimmt so manches Fan-Herz zum Schmelzen bringen dürfte. Es zeigt den The Walking Dead-Darsteller mit dem Rücken zur Kamera dabei, wie er seine kleine Tochter auf den Schultern trägt. Mit der Bildunterschrift "Alles, was ich je brauchen werde" macht Diane ihrer Familie eine zuckersüße Liebeserklärung.

Dass Norman in seiner Vaterrolle voll und ganz aufgeht, verriet er bereits im vergangenen März. "Es ist wirklich wundervoll. Ich liebe es einfach. Sie erdet mich", schwärmte er damals im Interview mit People. Für den Serien-Star ist es bereits das zweite Kind. Er hat bereits einen 19-jährigen Sohn aus der Beziehung mit Topmodel Helena Christensen.

Instagram / dianekruger Diane Kruger und ihre Tochter

Instagram / dianekruger Norman Reedus mit seiner Tochter, August 2019

Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

