Endlich gibt es ein neues Pärchen-Foto von Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33)! Vor wenigen Wochen bestätigten die Influencerin und der Ex-Bachelor das, was viele Fans bereits lange vermutet hatten: Sie sind ein Paar. Kurz darauf teilten sie das erste gemeinsame Turtel-Pic und flanierten gemeinsam über den roten Teppich der Berlin Fashion Week. Seitdem warteten ihre Follower sehnsüchtig auf Nachschub – bis jetzt: Angelina postete das erste Couple-Selfie!

Hach, da liegt definitiv Liebe in der Luft! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Beauty am späten Donnerstagabend eine Aufnahme, auf der sie sich eng an ihren Freund kuschelt. Basti hat den Arm um seine bessere Hälfte gelegt und schaut sexy in die Kamera. Angelina hat ein verliebtes Lächeln im Gesicht. Ihr schlichter Kommentar zu dem Beitrag: "Us" – zu Deutsch: "Wir". Außerdem versah sie den Post noch mit einem Herz-Emoji.

Zwar halten sich die beiden sehr bedeckt, wenn es um ihre noch frische Beziehung geht, verstecken möchten die beiden ihr Glück aber nicht. In den vergangenen Wochen tauchten sie immer wieder in den Storys des jeweils anderen auf. Nur gemeinsame Selfies gab es bisher keine. Was meint ihr: Werden Angelina und Sebastian jetzt öfter solche Bilder teilen? Stimmt ab!

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger 2019 in Berlin

Anzeige

ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Fashion Week in Berlin

Anzeige

Was meint ihr: Werden Angelina und Sebastian jetzt öfter solche Bilder teilen? Stimmt ab! Nein, das bleibt bestimmt eine Ausnahme. Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de