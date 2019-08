Henning Merten sorgt mit seinem neuen Song für Schlagzeilen! Erst am Freitagmorgen erschien mit "Summergirl" die zweite Single des Berliners. Mit Freundin Denise Kappès (29) an seiner Seite rappt der dreifache Papa über heiße Bodys und Schampus-Feten – doch steckt in dem Lied auch ein fieser Diss gegen seinen Vorgänger? Die Follower des 31-Jährigen sind sich sicher: Henning singt in den Lyrics über Denise Ex-Freund Tim!

Seit Juni dieses Jahres sind der Musiker und die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ein Paar. Nur wenige Tage vor ihrem Beziehungs-Outing hatte Denise die Trennung von Partner Tim bekannt gegeben – kein Wunder also, dass viele Fans vermutet hatten, dass sich schon während der Beziehung etwas mit Henning angebahnt haben musste. Das lässt nun auch dessen neuer Song erahnen: "Du bist krass interessant, ja das sehe ich. Hast du einen Mann, interessiert mich das eh nicht!", rappt der Influencer in der fünften Zeile. Für viele Fans ein absolutes Unding: "Ernsthaft?", fragt ein Follower sauer via Instagram, woraufhin ein anderer Nutzer schreibt: "Es hat ihn ja auch nicht interessiert, dass Denise mit Tim zusammen war. Er hat sich ja auch dazwischen gedrängt!"

Ob Henning mit dem Text wohl wirklich auf die vermeintliche Dreiecksbeziehung anspielen wollte? Schließlich singt der YouTuber im Anschluss an die Skandalzeile weiter: "Ich spreche dich an und zum Glück, du bist ledig!" Ein Hinweis darauf, dass er in dem Song nicht seine eigene Liaison thematisiert? Was meint ihr: Singt Henning in "Summergirl" wirklich über Denise und Tim? Stimmt unten ab.

Instagram / henning.merten Henning Mertens Cover zu "Summergirl"

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès und ihr Freund Tim

Instagram / henning.merten Henning Merten im Juni 2019

