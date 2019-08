Ist bei den beiden wirklich alles aus und vorbei? Bereits seit sechs Jahren sollen Jamie Foxx (51) und Katie Holmes (40) liiert sein. Ihre Beziehung versuchen sie so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bereits des Öfteren kursierten Trennungsgerüchte in den Medien rum – aktuelle Bilder von Jamie und einer unbekannten Beauty könnten das jetzt unterstreichen: Hat sich der Schauspieler endgültig von Katie getrennt?

Der 51-Jährige wurde am Freitagabend von Paparazzi mit einer brünetten Schönheit abgelichtet. Ziemlich vertraut hält der Leinwandstar auf den Bildern die Hand der Unbekannten. Wie TMZ berichtet, haben die beiden gegen zwei Uhr nachts den Club Bootsy Bellows in West Hollywood verlassen – von Katie war an diesem Abend keine Spur.

Sind Jamie und Katie also schon lange kein Paar mehr? Ihr letzter gemeinsamer Auftritt liegt immerhin auch schon einige Monate zurück. Anfang Mai liefen die beiden gemeinsam über den roten Teppich der Met Gala und posierten anschließend zusammen für die Fotografen. Glaubt ihr, dass die beiden mittlerweile getrennt sind? Stimmt ab!

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York

MEGA Jamie Foxx mit einer Unbekannten

Jamie McCarthy/Getty Images Katie Holmes (l.), Nina Dobrev (m.), Andrew Garfield, Jamie Foxx (r.) und Co. bei der Met Gala 2019

