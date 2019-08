Ist er damit zu weit gegangen? Vor rund drei Jahren wurde Gianluca Vacchi mit seinem heißen Hüftschwung zu einem echten Internet-Hit: Immer wieder präsentierte der Millionär seitdem nicht nur seine Dancemoves, sondern lässt seine Fans auch an seinem Luxus-Leben teilhaben. Nachdem zuletzt Pleite-Gerüchte die Runde gemacht hatten, sorgt jetzt ein anderer Clip für Aufregung: Gianluca klatscht darin Frauen auf den Po – und erntet dafür einen Shitstorm!

In dem Instagram-Video zeigt der 52-Jährige erst seine Lipsync- und Tanzskills – und haut anschließend vier Frauen passend zum Beat auf den Hintern. Obwohl der Protz-Millionär danach auch zusammen mit den Frauen tanzt, ist der Clip zu viel für seine Follower. "Mit deinem Geld kannst du dir keinen Respekt und keine Bildung kaufen. Keine Ahnung, wie man Spaß am Leben haben kann, wenn man andere Frauen erniedrigt. Das ist einfach nur ekelhaft" und "Es ist eine Schande, dass sich eine Frau von einem Idioten mit Geld und einem totalen Mangel an Talent so abwertend behandeln lässt", waren nur zwei der aufgebrachten Kommentare.

Einen Tag später postete Gianluca erneut ein Video. Dieses Mal trugen allerdings die Damen Männersachen, während er in High Heels und kurzem Rock umhertänzelte – und sich von ihnen auf den Hintern schlagen ließ: "Im Leben können wir sein und tun, was wir wollen und uns wünschen. Einfach lächeln und das Leben genießen."

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi, Social-Media-Star

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi im Februar 2019

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi, Social-Media-Star

