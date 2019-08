Diesen Schachzug können Fans nicht nachvollziehen! Am Freitag sorgten bedauerliche Neuigkeiten um den beliebten Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) für große Erschütterung in der deutschen Fernsehwelt: Der Seriendarsteller und dessen Frau Suzana sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Janine Pink, die bis 2017 mit dem Schauspieler vor der Kamera stand, verweilt aktuell im Promi Big Brother-Haus. Trotz ihrer Isolation von der Außenwelt finden Promiflash-Leser, dass die Container-Bewohnerin über die tragischen News aufgeklärt werden sollte!

In einer Umfrage äußerten sich stolze 10.879 User (Stand: 16.08.2019, 20:14 Uhr) zu der Entscheidung des Senders, Janine nicht über die Ereignisse zu informieren. Davon waren stolze 8.269 Voter (76 Prozent) der Meinung, dass die TV-Knast-Kandidatin über den Tod ihres einstigen Arbeitskollegen Bescheid wissen sollte. "Was ist, wenn sie zur Beerdigung gehen will und nur, weil es ihr nicht gesagt wurde, kann sie nicht hin" und "Das wird ihr danach den Boden unter den Füßen wegreißen", waren die Zuschauer besorgt.

Dagegen konnten es nur 2.610 Stimmen (24 Prozent) nachvollziehen, dass die jüngsten Schlagzeilen der Seifenoper-Beauty verwehrt werden. Immerhin liegt der letzte gemeinsame Auftritt der beiden auch eine Weile zurück. Auf Promiflash-Anfrage hatte der Sender seine Entscheidung folgendermaßen begründet: "Die Bewohner werden von Big Brother nur über Todes- und Krankheitsfälle aus dem engsten Verwandtenkreis informiert."

Zengel, Dirk/ Action Press Ingo Kantorek, bekannt aus der Serie "Köln 50667"

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Janine Pink beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Anzeige

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de