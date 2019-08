Hätte die Beziehung von Tobias Wegener und Janine Pink fernab des TVs überhaupt eine Chance? Der Kuppelshow-Hottie und die Soap-Darstellerin ziehen aktuell bei Promi Big Brother alle romantischen Register – sogar zu einem ersten Kuss kam es schon! Marcellino Kremers ist einer von Tobis engsten Vertrauten und kann seinen Bro daher einschätzen: Was denkt er über den Flirt von Tobi und Janine? Hält das Schicksal seiner Meinung nach eine gemeinsame Zukunft für die zwei bereit?

"Ich würde es mir sehr für die beiden wünschen", beteuerte Marcellino auf Nachfrage von Promiflash. Trotzdem hat der Mönchengladbacher offenbar seine Bedenken: "Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Realität wieder ein wenig anders aussieht und sich auch etwas anders anfühlt als eine TV-Produktion." Dennoch hofft der Love Island-Beau, dass sowohl Tobi als auch Janine ihr Glück finden.

Einem Happy End der TV-Turtelei scheint nach Marcellinos Ansicht dennoch nichts im Weg zu stehen – die ehemalige Köln 50667-Darstellerin könnte schon etwas für seinen Freund Tobias sein. "Also Janine ist ja eine ganz Süße und sie kommt mir auch so vor, als hätte sie das Herz am richtigen Fleck. Und sowas schätzt Tobi auch", analysierte der Fitness-Fan die aktuelle Liebeslage der TV-Turteltauben.

Promi Big Brother, Sat.1 Janine Pink und Tobias Wegener im Luxuscamp von "Promi Big Brother"

Instagram / marcellinokremers Tobias Wegener und Marcellino Kremers in Düsseldorf

© SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

