Ist diese Laufsteg-Schönheit etwa in festen Händen? Während der vergangenen Germany's next Topmodel-Staffel schien es zwischen Tatjana und Male Model Mario Adrion ziemlich zu knistern. Bei einem heißen Shooting kam es zwischen den beiden sogar zu einer wilden Knutscherei. Auch wenn die Fans auf eine Beziehung der beiden gehofft hatten, outeten sie sich nicht als Liebes-Paar. Nun heizt ein Bild im Netz die Gerüchteküche an: Hat Tatjana etwa einen Freund?

"Eine schöne Woche ging viel zu schnell vorbei. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht wie mit euch. Aber wir sehen uns ja schon bald wieder", schreibt Tatjana auf ihrem Instagram-Account zu einem Foto von sich und einem unbekannten Mann. Die Beauty legt den Arm um den Blondschopf und sieht dabei ziemlich happy aus. Auch auf anderen Urlaubs-Pics taucht er immer wieder auf – was die Fans zu wilden Spekulationen veranlasst.

"Ihr seid voll süß zusammen. Ich will kein Vorurteil treffen, aber ist das dein Freund?", fragt sich eine Userin in der Kommentarspalte unter dem Foto – und würde sich über das Liebesglück der Blondine freuen. Während sich die meisten Follower fragen, ob zwischen den beiden etwas laufen könnte, sind andere davon überzeugt, dass es sich bei dem vermeintlich neuen Partner tatsächlich um ihren Bruder handeln könnte.

Instagram / tatjana.gntm.2019 GNTM-Tatjana

Instagram / tatjana.gntm.2019 GNTM-Tatjana im Ostsee-Urlaub

Instagram / tatjana.gntm.2019 Model Tatjana

