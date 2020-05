Sie ist euer liebstes All-Stars-Model! Beim großen Finale der 15. Staffel von Germany's next Topmodel liefen nicht nur die Kandidatinnen dieses Jahres über den Laufsteg. Der All-Stars-Walk, an dem unter anderem Jacqueline Thießen, Tatjana und Micaela Schäfer teilnahmen, war eines der absoluten Highlights des ganzen Spektakels! Ihr konntet zudem abstimmen, welches ehemalige GNTM-Girl eure Favoritin der Show-Einlage war: So sieht das Ergebnis aus!

Mit 31,9 Prozent ist Sara Kulka der absolute Liebling der Promiflash-Leser. In der Staffel von 2012 hat die Blondine den fünften Platz belegt. Noch bevor es für die mittlerweile zweifache Mama in einem tollen Kleid mit einer langen Schleppe auf den Catwalk ging, schrieb sie auf Instagram, dass sie sehr aufgeregt sei. "Ich weiß gar nicht, wie ich ankam oder wie ich gewirkt habe", gesteht die 29-Jährige in ihrer Story nach dem Finale – anscheinend aber ja ziemlich gut! Ganz knapp dahinter liegt Klaudia Giez (23) mit 27,9 Prozent auf Rang zwei der beliebtesten GNTM-Mädels. Die Bronzemedialle gewinnt Carina Zavline (23), die letztlich 16,9 Prozent der Stimmen kassiert hat.

Den vierten Platz erreicht Mica, die sich mal nicht nackt, sondern in einem ausladenden Tüllkleid präsentierte. Ihr folgen Theresia Fischer (4,3 %), Jacqueline (4,2 %), Tatjana (3,2 %) und das Schlusslicht ist Gisele Oppermann (2,0 %).

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im März 2020

Getty Images Carina Zavline, September 2019

OHLENBOSTEL,GUIDO Gisele Oppermann bei der Kölner Aids-Gala in Köln 2010



