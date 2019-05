Sind die beiden nun ein Paar oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Fans von Ex-GNTM-Kandidatin Tatjana und Mario Adrion nun schon seit einigen Wochen. Denn zwischen den beiden Models schien nicht nur beim Shooting in der elften Folge der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel die Chemie zu stimmen: Auch in der Zeit nach Tatjanas Show-Aus verbrachten Tatjana und das Male-Model bereits ihre Freizeit miteinander – beim GNTM-Gucken bei der gemeinsamen Bekannten Klaudia Giez (22). Promiflash hat sich daher bei Klaudia nach dem Beziehungsstatus von Tatjana und Mario erkundigt.

Beim Gala Screening zum Film "Aladdin" traf Promiflash Klaudia am Rande des roten Teppichs. Angesprochen auf die Gerüchte über eine vermutete Liebelei zwischen ihren Model-Kollegen antwortete die 22-Jährige entschieden: "Also ich kann klar sagen: Mario und Tatjana sind nicht zusammen." Allerdings wisse sie nicht, ob die beiden nach dem gemeinsamen GNTM-Viewing noch in Kontakt miteinander stünden.

Aber auch falls Tatjana und Mario noch miteinander zugange sein sollten: Ein Liebes-Outing hält Klaudia offenbar für unwahrscheinlich. Im Gespräch mit Promiflash offenbarte sie nämlich außerdem: "Ich glaube nicht, dass daraus irgendwas wird."

Instagram / tatjana.gntm.2019 Klaudia Giez, Felipe Simon, Tatjana Danny und Mario Adrion

ActionPress / Georg Wenzel Klaudia Giez im Februar 2019 in Berlin

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny im April 2019

