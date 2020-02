Nur eine kann Germany's next Topmodel werden – aber welche der verbliebenen Kandidatinnen hat wirklich ernsthafte Chancen auf den Titel? Aktuell sind noch 23 Nachwuchsmodels im Rennen und eines ist sicher: Eine von ihnen wird Simone Kowalskis (22) Nachfolgerin. Im Interview mit Promiflash kann sich Vorjahres-Kandidatin Tatjana gut vorstellen, welches Mädchen es weit bringt – ob sie mit ihrem Tipp Recht behält?

Die Einschätzung der Leipzigerin: "Ich habe das Gefühl, dass Jacky richtig gute Chancen auf die Topmodel-Krone haben könnte." Die Brünette habe eine gute Körperhaltung und eine tolle Ausstrahlung. Aber auch Mareike und Anastasia sind Tatjana bis jetzt sehr positiv aufgefallen. "Mareike hat einfach einen aufregenden Look, der zu ihrer tollen, liebenswerten und edgy Persönlichkeit passt", findet das Model.

Die aktuelle Staffel sieht sich Tatjana seit ihrer eigenen Teilnahme im vergangenen Jahr mit anderen Augen an. "Es ist einfach so komisch, wenn man sich anschaut, dass man in derselben Situation war wie die Mädchen jetzt. Es fühlt sich ein wenig wie verkehrte Welt an", erklärt sie. Die Brünette würde sich sogar wünschen, noch einmal bei der Sendung mitmachen zu können.

Instagram / tatjanaquinn Influencerin Tatjana

Splash News Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Jacky in New York

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

