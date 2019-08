Zwischen Kate (37) und Meghan (38), den berühmtesten Schwägerinnen der Welt, soll nicht immer eitel Sonnenschein herrschen. Zumindest die Öffentlichkeit streitet gerne, wer von den beiden die bessere Figur als Frau an der Seite der Prinzen macht. Jetzt ist ein neues Ranking über die beliebtesten Royals veröffentlicht worden. Dabei landet Meghan abgeschlagen hinter Kate auf den hinteren Plätzen. Sogar Prinz Philip (98), der sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, liegt vor der Neu-Mama.

Die alljährliche Umfrage der Organisation YouGov ergab, dass Meghan bei den Briten ganze sechs Prozentpunkte an Sympathie verloren hat. Das berichtet die Daily Mail. Ob es an ihrer Vorliebe für teure Designermode, ihrem Widerstand gegen die royale Etikette oder an ihrer ausschweifenden Baby-Party im Februar liegt, ist ungewiss. Direkt hinter Meghan belegt ihr Schwiegervater Prinz Charles (70) den siebten Platz, seine Ehefrau Camilla (72) verpasste als Elfte die Top 10 der beliebtesten Royals knapp.

Auf den vorderen Plätzen tummeln sich die absoluten Lieblinge: Kate belegt Rang vier, ihr Mann William (37) landet knapp davor auf Platz drei. An der Spitze des Rankings liefern sich Meghans Ehemann Harry und die Queen (93) höchstpersönlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Mit 72 Prozent eroberte sich Queen Elizabeth II. den ersten Platz und damit den Beliebtheits-Thron von ihrem Enkel zurück. Im vergangenen Jahr hatte Harry (34) noch den ersten Rang belegt.

Hier die Top 15 in der Übersicht:

1. Queen Elizabeth II.

2. Prinz Harry

3. Prinz William

4. Herzogin Kate

5. Prinz Philip

6. Herzogin Meghan

7. Prinz Charles

8. Prinzessin Anne (69)

9. Zara Phillips (38)

10. Gräfin Sophie (54)

11. Herzogin Camilla

12. Prinz Edward (55)

13. Prinzessin Eugenie (29)

14. Prinzessin Beatrice (31)

15. Prinz Andrew (59)

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Mann Prinz Harry, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Herzogin Kate und Prinz William im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de