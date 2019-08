Überraschendes Geständnis von Kaley Cuoco (33)! Im Juni vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihrem Traummann Karl Cook in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Seitdem gelten der The Big Bang Theory-Star und der Reiter als unzertrennlich – und machen das auch immer wieder mit Social-Media-Posts deutlich. Ein gemeinsames Liebesnest haben die beiden aber bisher noch nicht: Kaley und Karl leben in unterschiedlichen Häusern!

Im Interview mit E! News offenbarte die TV-Blondine, dass sie und der Sportler eine “sehr unkonventionelle Ehe” führen würden: “Wir haben verschiedene Orte, an denen wir viel sind.” Sie und ihr Mann seien nicht jeden Tag zusammen. Für immer scheint die 33-Jährige aber nicht von ihrem Karl getrennt leben zu wollen: Die gemeinsamen vier Wände sind bereits in Arbeit! “Wir bauen unser Traumhaus, wir werden für immer unter demselben Dach leben”, erzählte Kaley. Wann genau das Anwesen fertig sein wird, in dem auch viele Tiere ihren Platz finden müssen, verriet sie aber nicht.

Kaley und Karl sind nicht die einzigen Hollywoodstars, die auf getrennte Häuser setzen. Erst im Juni hatte Gwyneth Paltrow (46) erklärt, dass sie und Ehemann Brad Falchuk (48) nur viermal in der Woche gemeinsam in ihrer Villa übernachten würden. Mittlerweile plant das Paar laut des Regisseurs allerdings seinen Umzug in das Anwesen der Schauspielerin.

