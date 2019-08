Mit der Hose kommst du mir nicht ins Haus! Seit 2018 ist Queen Elizabeth II. (93) die "Schwieger-Großmutter" von Herzogin Meghan (38). Die ehemalige Suits-Darstellerin muss seitdem nicht nur auf ihre Manieren achten, sondern auch auf ihre Kleidung. Zu feierlichen Anlässen und bei wichtigen öffentlichen Auftritten hat sich Meghan bisher immer sehr adrett präsentiert. Und auch farblich soll sie sich an den Outfits der Queen orientieren. Doch offenbar hängt noch ein Teil in Meghans Kleiderschrank, das der Königin gar nicht zusagt – sie besitzt nämlich eine zerrissene Jeans!

Eine Quelle soll The Sun verraten haben, dass die Herzogin von Sussex und Prinz Harry (34) aufs schottische Schloss Balmoral, eine Sommerresidenz der Queen, eingeladen worden seien. Da dies eine große Ehre für das neue Mitglied der Königsfamilie sei, rät der Insider, auf Kleidung zu verzichten, die der Queen nicht zusagt. Er habe allerdings schon Informationen darüber, was die Ex-Schauspielerin tragen wird: "Es wurde erwähnt, dass Meghan womöglich Kleidung von schottischen Designern tragen könnte, wenn sie auf Balmoral ist oder die Queen in die Kirche begleitet."

Bis auf ihren Hosen-Geschmack soll die Queen aber ziemlich angetan von Meghan sein. Ganz besonders während Meghans Schwangerschaft sei die 93-Jährige begeistert von der harten Arbeit der Ehefrau von Prinz Harry gewesen. Laut einem Insider des Königshauses hätten schwangere Frauen früher einfach die Beine hochgelegt, statt ihren royalen Pflichten nachzukommen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan

Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan während ihrer Marokko-Tour, Februar 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan auf dem Balkon des Buckingham Palace

