Senta Sofia Delliponti (29) spricht über ihr neues Leben als Mama! Viele dürften sie noch als Tanja Seefeld bei GZSZ kennen. Mittlerweile hat die Serien-Darstellerin der Schauspielerei aber den Rücken gekehrt und ist unter dem Künstlernamen Oonagh als Sängerin durchgestartet. Aber nicht nur beruflich beschreitet Senta neue Wege, auch privat hat sich bei ihr einiges getan. 2017 wurde sie zum ersten Mal Mutter und Töchterchen Imea hat ihren Alltag ganz schön auf den Kopf gestellt!

"Der Tagesablauf ist halt ein ganz anderer. Ich koche Mittagessen zu einer Zeit, wo wir früher gefrühstückt haben", erzählte Senta im Bild-Interview. Durch Imeas Geburt hätten sich die Prioritäten ganz klar verschoben. Das ganze Familienleben richte sich nach der Kleinen. Für die 29-Jährige sei das aber selbstverständlich. "Für meine Tochter spüre ich eine so starke, bedingungslose Liebe und lebe durch sie viel bewusster", schwärmte sie. Ihr Leben habe dadurch einen ganz neuen Sinn bekommen.

Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen, sei allerdings gar nicht so einfach. Ihr Mann und ihre Schwiegermutter sollen sie aber nach Kräften unterstützen. Wenn sie Auftritte habe, lasse sie ihre Tochter deshalb meistens zu Hause in vertrauter Umgebung. "Sie geht ja auch schon in die Kita und hat ihren eigenen Tagesablauf", betonte sie.

Instagram / oonagh_official Sängerin Oonagh hält die Hand ihre Tochter Imea

Universal Music Senta Sofia Delliponti alias Oonagh

Michele Tantussi / Getty Images Sängerin Oonagh

