Ist der Flirt zwischen Tobias Wegener und Janine Pink echt oder ein hervorragendes Schauspiel? Diese Frage stellen sich wohl aktuell alle Zuschauer von Promi Big Brother! Der Love Island-Schnuckel und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sind DAS Traumpaar der diesjährigen Staffel. Inzwischen küssen sich die beiden sogar ganz öffentlich. Aber spielen die beiden das verliebte Pärchen nur, um bei den Fans zu punkten? Seherin Lilo von Kiesenwetter hat nun einen Blick in die Vergangenheit gewagt!

Der gestern ausgezogenen Zlatko Trpkovski (43) wendet sich in der Tageszusammenfassung an Lilo. Er glaubt nämlich nicht, dass Janine und Tobi wirklich Gefühle füreinander haben: "Das ist Bullshit! Suche ich den Partner meines Lebens, mache ich das nicht hier. Ist das nur pure Berechnung?", wetter der Big Brother-Star drauf los. Die VIP-Seherin sieht das nicht so und erklärt der versammelten Runde begeistert: "Das ist nicht geplant gewesen. Janine weiß, was sie will. Sie will den Tobi! Und Tobi sieht alles vollkommen durch die rosarote Brille. Beide tun das!"

Auch Tobis Kumpel Marcellino Kremers wünschte sich im Promiflash-Interview, dass aus den beiden etwas wird. Er befürchtet aber, dass die Realität den beiden einen Strich durch die Turtel-Rechnung machen könnte. Was glaubt ihr: Ist die Liebelei zwischen Janine und Tobi echt? Stimmt in der Umfrage ab!

Promi Big Brother, Sat.1 Zlatko an seinem letzten Tag bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Lilo von Kiesenwetter bei "Promi Big Brother"

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

