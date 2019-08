Mit dieser Entscheidung hat wohl niemand gerechnet! Nach Tag acht wird die Luft bei Promi Big Brother immer dünner und die Reihen lichten sich! Am Freitag musste Bachelor-Babe Evanthia Benetatou (27) ihre sieben Sachen packen. Am gestrigen Samstag hat es schon den nächsten Kandidaten erwischt – und zwar Zlatko Trpkovski (43). Er selbst war total geschockt, dass er nominiert wurde. Trotzdem nimmt er seinen Ausstieg gelassen.

Bei Promi Big Brother – Die Late Night Show gab sich die Big Brother-Legende total entspannt, immerhin kennt er das Prozedere von seiner ersten Show-Teilnahme. Dass ihn seine Mitstreiter auf die Abschussliste gesetzt haben, schmerzt ihn dann aber doch ein wenig, wie er im Gespräch mit den Moderatoren Jochen Bendel (51) und Melissa Khalaj (30) zugab: "Ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl – genau wie vor 19 Jahren. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber das habe ich auch damals nicht."

Dass es ihn letztendlich doch schon so früh getroffen hat, stört Zlatko allerdings überhaupt nicht, denn er betont. "Ich habe gesagt, wenn man hinterher unter den letzten Dreien oder Vieren ist, ist ja klar, dass man dann auch gewinnen will. Aber frühzeitig raus, ist auch okay." Hat euch der Exit auch überrascht? Stimmt ab!

