Zlatko Trpkovski (43) hat sich bei Promi Big Brother offenbar ins Aus gelästert! Nach acht Tagen im TV-Container war für die Big Brother-Legende von 2000 Schluss. Zlatko selbst äußerte sich bereits in einem Interview zu seinem frühen Exit und betonte, dass ihn diese Entscheidung ziemlich überrascht habe. Die Fans sehen das allerdings ein wenig anders. Sie finden: Es hat genau den Richtigen getroffen, wie eine Promiflash-Umfrage beweist.

In einem Voting gaben 78,1 Prozent (Stand: 18. August, 10.10 Uhr) der 5.738 Teilnehmer an, dass sie Zlatkos Rauswurf absolut gerechtfertigt fanden. Nur 21,9 Prozent hielten dagegen und waren überzeugt, dass andere Container-Bewohner den Exit mehr verdient hätten. Auch auf Facebook zeigten sich viele Leser erleichtert, dass Zlatkos Reise bei "Promi Big Brother" zu Ende ist. "Super Entscheidung. Er ist nicht mehr der Zlatko, den man von früher kennt, totales Gegenteil" oder "Richtig so! Hatte mich so auf den gefreut, aber was der jetzt abgezogen hat, geht gar nicht", schimpften die User.

Aber es gab auch traurige Reaktionen. Einige Zuschauer hätten sich gewünscht, dass der 43-Jährigen noch länger in der Fernseh-WG haust. "Finde ich sehr schade, weiß echt nicht, warum das so viele toll finden. Aber na ja, ist bestimmt die Joey-Fraktion" und "Ohne ihn ist die Show doof", kommentierten die Nutzer.

