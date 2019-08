Ein Date mit Leonardo DiCaprio (44)? Das würden wohl nur wenige Frau ablehnen! Der Schauspieler galt lange als einer der begehrtesten Junggesellen Hollywoods – und hat in den vergangenen Jahren schon so manche Promi-Dame verführt. Eine Reality-Beauty konnte Leo, der aktuell mit Model Camila Morrone turteln soll, mit seinem Charme aber nicht um den Finger wickeln. Whitney Port (34) servierte Leo kurzerhand ab!

In ihrem Podcast With Whit erinnerte sich die “The Hills”-Darstellerin im Gespräch mit ihrer Freundin Andrea Cutter an die Begegnung mit dem Hottie. Während ihre BFF alleine auf der Tanzfläche ihre Zeit verbrachte, soll Whitney mit Leo in einer Ecke gestanden und sich unterhalten haben: "Ich denke, ich war zu diesem Zeitpunkt betrunken. Ich erinnere mich nicht, es ist so eine Schande!" Danach hätten sie und der Oscar-Preisträger sich regelmäßig Textnachrichten geschickt und Leo habe sie tatsächlich um ein Date gebeten – in seinen eigenen vier Wänden. "Ich habe nein gesagt. Ich war zu nervös", gab Whitney kleinlaut zu.

"Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Ich wollte nicht mit ihm alleine sein", versuchte die Mama einer Tochter zu erklären. Sie habe ihre Chance verspielt und das bereue sie bis heute. Wann genau sie mit Leo geflirtet hat, verriet die Blondine allerdings nicht. Ist aber eigentlich auch egal: Mittlerweile ist Whitney nämlich glücklich mit dem Produzenten Tim Rosenman verheiratet und Mutter eines Sohnes.

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio bei einer Filmvorführung in Cannes

Anzeige

ActionPress Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in New York

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Juni 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de