Große Freude bei Dwayne "The Rock" Johnson (47)! Der Muskelmann und Vollblutfamilienvater ist schon seit stolzen zwölf Jahren mit Lauren Hashian (34) zusammen und das offenbar glücklich. Das Paar hat mittlerweile zwei gemeinsame Kinder – die kleine Tiana kam erst letztes Jahr zur Welt! Während in der Bilderbuchbeziehung also offenbar alles wie am Schnürchen läuft, haben Dwayne und Lauren eines bisher aber immer auf die lange Bank geschoben: ihre Hochzeit! Jetzt ist auch dieser Meilenstein ein Teil ihrer Liebesgeschichte!

Die frohe Botschaft gab der 46-Jährige nun mit einem romantischen Beitrag auf Instagram bekannt: "Wir wollen. 18. August 2010. Hawaii. Pōmaikaʻi (gesegnet)", lautet die knappe Bildunterschrift – bei diesen Bildern braucht es aber auch gar nicht mehr Worte: Die Schnappschüsse zeigen die Braut und den Bräutigam nach der Zeremonie vor einem atemberaubenden Sonnenuntergang am Strand. Vor allem auf dem zweiten Bild, einem Kussfoto, scheint Dwayne seine Angetraute gar nicht mehr loslassen zu wollen.

Trotz Langzeitbeziehung kommt die Trauung des Paares nun doch überraschend: Erst 2018 hatte der Schauspieler bei Entertainment Tonight erklärt, dass Lauren und er es in Sachen Ehe nicht überstürzen wollen: "Ich sage dann immer: 'Nein. Ganz ruhig, keine Eile!'"

