Was steckt denn nun wirklich hinter dem merkwürdigen TV-Auftritt von Luke Mockridge (30)? Der Comedian sorgte am vergangenen Sonntag mit seiner Darbietung beim ZDF-Fernsehgarten für ordentlich Wirbel. Er wirkte ziemlich durch den Wind, provozierte mit Witzen über ältere Menschen und sprang wie ein Affe über die Bühne. Schnell vermuteten einige Zuschauer, dass Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) hinter der Aktion stecken könnten. Und nun meinen einige Fans sogar einen weiteren Beweis für diese Behauptung gefunden zu haben!

Am Montag postete Joko auf Instagram einen Paparazzi-Schnappschuss von sich mit einer aufblasbaren Banane unter dem Arm. Auf das Bade-Accessoires markierte die TV-Bekanntheit ausgerechnet Luke. Für viele User ist das ein klarer Fingerzeig auf das gleiche Obst, das der 30-Jährige vor der ZDF-Kamera für einen Gag genutzt hatte: "Hat die Banane was mit Luke Mockridge und seinem Auftritt beim Fernsehgarten zu tun?", vermutet ein User. Ein anderer scheint sich sogar sehr sicher zu sein: "Was hab ich gesagt – wetten, es hat was mit Joko und Klaas zutun."

Während viele weiterhin dieser Theorie nachgehen, will es ein Produktionsinsider besser wissen: "Es war seine eigene Idee und wurde lange geplant", verriet die Quelle gegenüber Bild. Demnach soll es sich bei Lukes Auftritt um eine ganz besondere Einlage für seine neue Show handeln – doch von dem genauen Ablauf sollen nur wenige gewusst haben.

