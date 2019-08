Lächelt sie ihre Eifersucht nur weg? Vergangenes Wochenende sorgte Jamie Foxx (51) für wilde Gerüchte – ihm wurde eine Affäre mit der Sängerin Sela Vave angedichtet. Die beiden verließen Samstag Morgen Hand in Hand einen Club und stiegen anschließend gemeinsam in ein Auto. Fans von Jamies Langzeit-Freundin Katie Holmes (40) werfen Sela nun vor, die Beziehung der beiden zu zerstören. Doch Katie selbst scheint das alles kalt zu lassen: Nur einen Tag nach der Partynacht ihres Freundes zeigt sie sich mit breitem Grinsen im Gesicht!

Auf aktuellen Paparazzi-Bildern ist der Dawson's Creek-Star lächelnd und mit Handy in der Hand durch New York City schlendernd zu sehen. Dass Katie auf den Bildern nicht unglücklich wirkt, hat laut einem Insider einen bestimmten Grund: Er plauderte gegenüber People aus, dass Sela Vave eine Newcomerin sei, die der Musikproduzent betreue. Jamie habe die Sängerin nicht nur nach einer gemeinsamen Partynacht, sondern vor allem musikalisch an die Hand genommen. Und darüber scheint Jamies neuer Schützling auch sehr glücklich zu sein: Sela postete auf ihrem Social-Media-Kanal einige Fotos mit dem "Django Unchained"-Star und schrieb dazu: "Ich bin so dankbar für diesen Mann! Vielen Dank für alles, was du tust, Jamie Foxx und, dass du an mich glaubst!"

Auch wenn Sela und Jamie nur ein professionelles Verhältnis zueinander haben sollten – nicht zum ersten Mal gibt es Gerüchte über Beziehungsprobleme zwischen dem Musikproduzenten und Katie. So soll er auf einer Oscar-Party im Februar verkündet haben, Single zu sein und daraufhin mit einigen Frauen getanzt haben. Auch auf einem Video, das im Juli auf Selas Social-Media-Kanal veröffentlicht wurde, ist Jamie mit einer Frau zu sehen, die heftig vor ihm twerkt.

Photographer Group/MEGA Jamie Foxx mit einer unbekannten Schönheit

Anzeige

Instagram / selavave Sela Vave und Jamie Foxx, 2019

Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images ; Jamie McCarthy/Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de