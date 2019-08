Ewan McGregor (48) steht kurz vor seinem Comeback bei Star Wars! Mittlerweile ist es 20 Jahre her, dass der Schotte erstmals zum Laserschwert gegriffen hat. Er trat in der Sequel-Trilogie die Nachfolge von Sir Alec Guinness an. Dreimal verkörperte Ewan den edlen Jedi-Ritter, der Darth Vaders Aufstieg verhindern will. Mehr als 14 Jahre nach "Episode III" könnte er ins "Star Wars"-Universum zurückkehren. Disney plant eine Serie mit Obi-Wan Kenobi und will, dass Ewan die Hauptrolle spielt!

Die Verhandlungen laufen bereits, wie der Hollywood Reporter erfahren haben will. Disney will den Star demnach für seinen neuen Streamingdienst Disney+ gewinnen. Der soll Netflix und Amazon Prime Konkurrenz machen. Disney setzt dabei neben seinen berühmten Animationsfilmen auf eigene Franchises wie Avengers und eben "Star Wars".

Zwei "Star Wars"-Serien sind bereits in Arbeit. Sie konzentrieren sich aber auf Nebenfiguren. Da könnte Ewan als weiser Jedi-Ritter ein echter Coup sein, um Abonnenten für den neuen Dienst zu gewinnen. Der 48-Jährige war 2017 in dem Disney-Film "Christopher Robin" zu sehen gewesen. Weniger kinderfreundlich sind seine nächsten Projekte, der "Shining"-Nachfolger "Doctor Sleep" und der Harley-Quinn-Film "Birds of Prey".

Getty Images Ewan McGregor bei der Premiere von "Christopher Robin"

WENN Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi in "Star Wars: Die Rache der Sith"

Oliver Hardt / Getty Images Ewan McGregor bei der Goldenen Kamera 2018

