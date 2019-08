Ingo Kantoreks (✝44) Tod hat viele Menschen in tiefe Trauer gestürzt! Das Köln 50667-Urgestein und seine Ehefrau Suzana wurden am Freitagnachmittag bei einem Autounfall plötzlich aus dem Leben gerissen. Seine Fans können den Verlust des Reality-TV-Stars kaum fassen. Auch die Set-Kollegen trauern – darunter beispielsweise Alexander Molz (23). In einem emotionalen Statement nimmt der Pablo "Chico" Alvarez-Darsteller Abschied von dem Verunglückten.

"Vor ein paar Wochen haben wir noch gemeinsam mit Suzana am Set in der Sonne mit einem Capri-Eis gesessen und über den Verlauf des Drehtages gequatscht", erinnert sich der Schauspieler auf Instagram an seine gemeinsame Zeit mit Ingo und dessen Partnerin. Ihm fehlten die Worte – der Schmerz über Ingos Tod sitze noch immer sehr tief. "Den Sound deiner Harley Davidson werde ich vermissen, mein Freund", schreibt der 23-Jährige. Auch allen anderen "50667"-Stars fehle "Big Daddy" stark, davon sei er überzeugt.

Neben Alex fasste auch schon Kollegin Luise-Isabella Matejczyk ihre Trauer auf ihrem Social-Media-Kanal in Worte: "Ingo, ich danke dir von ganzem Herzen für die tollen vier Jahre, die ich an deiner Seite spielen, lernen, lachen und mich aufregen durfte."

