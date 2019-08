Das Team und die Fans von Köln 50667 stehen nach wie vor unter Schock! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall gestorben. Vor seinem Tod war der TV-Darsteller jahrelang Teil der Sendung. Was geschieht nun mit seiner Rolle Alex und den vorproduzierten Episoden? Alle Szenen, die noch mit Ingo gedreht wurden, sollen ausgestrahlt werden – mit ein paar Ausnahmen: Einige Sequenzen aus den "Köln 50667"-Folgen von heute und morgen sind bereits herausgeschnitten worden!

Das hat der Sender RTL II nun auf Anfrage von Promiflash verkündet. "Bereits seit mehreren Wochen gibt es in der Serie 'Köln 50667' rund um die Rolle Tom einen Handlungsstrang zum Thema Autorennen, der einen Unfall zur Folge hat. Dies ist ein unglücklicher und trauriger Zufall", stellt der Pressesprecher klar. "Wir haben entschieden, den gedrehten Unfall von Rolle Tom aus Pietätsgründen heute Abend nicht zu zeigen", heißt es in dem Statement. Der Handlungsstrang zum Thema Autorennen werde aber erhalten bleiben.

Alle restlichen "Köln 50667'-Folgen mit Ingo laufen noch bis Anfang Oktober im TV. "Die Fans haben also die Möglichkeit, sich von ihm langsam zu verabschieden – wir sind uns sicher, Ingo hätte es so gewollt. Die Serie und seine Fans waren ein wichtiger Teil seines Lebens und lagen ihm sehr am Herzen", erklärt der Sprecher abschließend.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Instagram / ingo_kantorek Schauspieler Ingo Kantorek

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star



