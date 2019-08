War Evanthia Benetatous (27) Liebes-Outing geplant? In Sachen Liebesleben blickte man bei der einstigen Bachelor-Kandidatin nicht so richtig durch. Im Juni kamen Gerüchte auf, Eva sei mit ihrem neuen Freund im Urlaub, im Promiflash-Interview outete sie sich wenige Wochen später dann doch als Single. Im Promi Big Brother-Haus verriet sie dann aber indirekt in einem Gespräch: Sie ist offenbar doch vergeben – und zwar an einen Chris! Aber war das plötzliche TV-Beziehungsgeständnis eigentlich von vornherein geplant?

Im Promiflash-Interview sprach Eva nach ihrem Auszug aus dem Container endlich Klartext: "Es war tatsächlich noch nicht der Plan, dass wir das veröffentlichen, aber letztendlich habe ich mir da genug Gedanken drüber gemacht und es war für mich die beste Entscheidung, das jetzt zu veröffentlichen." Sie habe ihren Liebsten extrem vermisst und es habe einige Situationen gegeben, in denen sie eine Umarmung von Chris gut hätte gebrauchen können. "Ich kann mich nicht verstecken, ich kann auch nichts überspielen. Wenn ich jemanden liebe, dann stehe ich dazu. Das tue ich zu hundert Prozent", erklärte die Griechin weiter.

Der Öffentlichkeit vorgestellt hat Eva ihren Chris aber noch nicht. Möglicherweise könnte es sich aber doch um eben diesen Mann handeln, mit dem Eva im Sommerurlaub in Griechenland gewesen war und den sie oftmals in ihren Instagram-Storys erwähnt hatte. Über diesen Chris sagte sie zumindest im Promiflash-Interview noch: "Wir verbringen viel Zeit miteinander, aber mehr ist da nicht."

© SAT.1 Evanthia Benetatou bei "Promi Big Brother 2019"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Gesicht

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Ex-Bachelor-Kandidatin

