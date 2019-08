Bei Promi Big Brother ging es heiß her – fast. Janine Pink und Tobias Wegener flirten bereits seit TV-Start der neuen Staffel was das Zeug hält. Und es dauerte nicht lange, da gingen der ehemalige Love Island-Kandidat und die einstige Köln 50667-Darstellerin auf Tuchfühlung und knutschten rum. Doch damit nicht genug: In der aktuellen Folge am Montagabend ging es für die beiden Reality-TV-Stars unter die Decke und es kam zu noch mehr Nähe – bis die Turteltauben plötzlich gestört wurden...

Als Tobi und Janine gemeinsam im Bett lagen, kam es irgendwann nicht mehr zu einem Nebeneinander, sondern Aufeinander. Auch verdächtige Bewegungen lieferten Hinweise darauf, dass die Promis ordentlich zur Sache gingen. Doch ihr Techtelmechtel wurde jäh unterbrochen – von einem lauten Schnarchen! YouTuber Chris Manazidis sorgte mit seinen lauten Schlafgeräuschen für einen jähen Abbruch der intensiven Zärtlichkeiten. "Das ist ja wie eine Kehrmaschine!", fand Tobi mit einem Lachen, in das die 31-Jährige belustigt mit einstieg.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass ein Mitstreiter die Zweisamkeit der beiden störte: Joey Heindle (26) funkte den TV-Bekanntheiten während einer romantischen Bade-Session dazwischen – dabei wollte der Sänger die sprühenden Funken zwischen seinen Mitbewohnern bloß weiter anfachen.

